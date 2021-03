Saullo Vianna pede para Estado avaliar redução do ICMS dos combustíveis

(Foto: Agência Brasil)

O aumento no preço da gasolina, etanol e óleo diesel nos municípios do Amazonas têm sido alvo de inúmeras reclamações tanto na capital quanto no interior do Estado. Diante deste cenário, o deputado Saullo Vianna (PTB) apresentou requerimento onde pede ao Governo do Estado, que viabilize estudo com finalidade de reduzir a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis.

“O Estado está passando por um cenário de instabilidade econômica. Muitas pessoas ainda amargam as perdas impostas pela pandemia que vão desde perdas familiares a perdas materiais. O alto valor dos combustíveis, nesse momento de retomada da atividade econômica no Amazonas, onera ainda mais os custos do que já está elevado”, avaliou Saullo.

Da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta quarta-feira (17), o parlamentar disse que tem ouvido muitas reclamações e inclusive, recebeu ofício do vereador de Itacoatiara, Arnoud Lucas, pedindo intervenção na solução desta demanda.

Enquanto em Manaus, o valor da gasolina varia entre R$ 5,19 e R$5,59, em municípios como Itacoatiara o valor cobrado na bomba é de R$ 5,99 e em outros mais distantes como Canutama e Pauini, por exemplo, a gasolina varia entre R$ 6,59 a R$ 7,50.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI