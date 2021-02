Saullo Vianna pede redução do ICMS da cesta básica e gás de cozinha

Em requerimento apresentado como forma de indicativo ao governo do Estado, o deputado Saullo Vianna (PTB) solicita a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) dos produtos da cesta básica e também do gás de cozinha.

A medida, segundo o parlamentar, tem como finalidade trazer um alívio para população que precisa ficar em casa nesse momento em que isolamento social se faz necessário para reduzir as curvas crescentes de contágio, números de internações e óbitos causados pelo coronavírus no Amazonas.

“Muitas famílias estão enfrentando dificuldades por não terem como sair para trabalhar. Por saber que ter o alimento na mesa é de extrema necessidade, faço um apelo para que nossa proposta, que visa termos uma cesta básica menos onerosa, seja apreciado com urgência na Aleam para que chegue até o governador o quanto antes”, salientou Saullo.

De acordo com informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor dos alimentos que compõem a cesta básica aumentou em todas as capitais em 2020, e em Manaus não foi diferente. Dentre os produtos que apresentaram maior aumento estão o leite em pó, óleo e arroz.

