Saullo Vianna pede retomada de obras da UEA em Tapauá

O deputado Saullo Vianna (PTB) enviou requerimento, à Universidade do Estado do Amazonas (UEA), solicitando a retomada das obras do polo da universidade no município de Tapauá.

Segundo relatos da comunidade acadêmica de Tapauá, as obras estão paradas há mais de cinco anos. Muitos deles apontam as dificuldades enfrentadas devido à necessidade de deslocamento a municípios vizinhos para continuar os estudos.

Para Saullo, fomentar o acesso ao ensino superior no interior é essencial para a capacitação de mão de obra e desenvolvimento dos municípios, uma vez que a maioria depois de graduados, continua morando e trabalhando em suas cidades.

“’É de extrema importância que as obras neste polo de Tapauá sejam retomadas. Quanto mais polos da UEA tivermos no interior, mais oportunidades estaremos oferecendo a todos que buscam qualificação profissional”, salientou.

Por Mahira Maia, assessora parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI