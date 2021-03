Saullo Vianna pede suporte do Governo para funcionamento de UTIs em Parintins

Em requerimento formalizado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Saullo Vianna (PTB) solicitou que o Governo do Estado garanta o suporte necessário para o funcionamento dos leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) em Parintins. Elas vão atender, no primeiro momento, pacientes graves de coronavírus.

Na última quarta-feira (03), o município recebeu os primeiros equipamentos para instalação de 10 leitos de UTI, no Hospital Jofre Cohen para atender pacientes com Covid-19. Segundo a prefeitura de Parintins, os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios e em parceria com a empresa Celeo Redes Brasil.

Da tribuna, Saullo Vianna ressaltou que apesar dos esforços da prefeitura, os custos para manter um leito de UTI são muito elevados, razão pela qual se faz necessária o suporte do executivo estadual.

“Além dos equipamentos que já são caros, para manter um leito de UTI funcionando e assim, salvar vidas, é primordial a presença de mão de obra especializada, diversos profissionais e medicamentos. Por isso, peço atenção do Governo para que destine recursos a fim de garantir o pleno funcionamento desses leitos de UTI na cidade de Parintins”, disse.

O parlamentar frisou ainda que Parintins é um município polo que já absorve demanda de municípios amazonenses do entorno, como Nhamundá e Barreirinha, e Terra Santa, Juruti e Faro, municípios vizinhos do Pará.

Saullo Vianna defende ampliação do horário de funcionamento de atividades não-essenciais para evitar aglomerações

O deputado Saullo Vianna (PTB) se manifestou, durante sessão plenária desta quinta-feira (4), a favor da ampliação do horário de funcionamento de estabelecimentos considerados não-essenciais.

Por meio de requerimento, Saullo pediu que executivo estadual reveja horários impostos no último decreto, que por exemplo, permitiu a abertura de academias de 06h às 11h, e resultou em grandes aglomerações.

Para garantir o distanciamento social e evitar aglomerações, ações que são fundamentais para conter o contágio por coronavírus, Saullo sugeriu novos horários e também a abertura de salões de beleza e barbearia, com funcionamento de 8h às 17h de segunda a sábado.

De acordo com o texto, ficam assim sugeridos:

– Comércio em geral: aberto ao público das 8h à 17h, de segunda a sábado;

– Shoppings centers: abertos ao público das 9h às 17h, de segunda a sábado;

– Restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos como restaurante na atividade principal : abertos ao público das 7h às 17h, de segunda a sábado;

– Academias : abertos ao público das 6h às 17h, de segunda a sexta

“Empresários e funcionários dizem que se continuarem fechados ou com horários muito reduzidos, vão fechar as portas e perder seus empregos. Os números de novos casos, óbitos e internações felizmente estão em queda, por isso, chegou a hora de cuidar da saúde do bolso das pessoas”, salientou.

