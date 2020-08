Saullo Vianna pede urgência na reativação do Porto de Parintins

O deputado Saullo Vianna (PTB) encaminhou requerimento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), pedindo urgência para reativação do Porto de Parintins. O local está interditado para embarque e desembarque de cargas e passageiros, desde a última quinta-feira, 27 de agosto, após desabamento de parte do muro de contenção.

Em uma operação da Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município detectou-se que o terminal precisava ser desativado. Embarcações e veículos que estavam no local tiveram que ser retirados.

Saullo lembrou que não é a primeira vez que o porto teve que ser interditado por problemas em sua estrutura. “No final do ano passado, o porto passou por problemas na estrutura, tendo que ser interditado. Fui até à sede do DNIT em Manaus solicitando atenção para solução do problema que à época foi atendido. Esperamos contar com a mesma atenção do órgão”, esclareceu.

Alternativas

Moradores que precisam utilizar o Terminal Hidroviário de Parintins reclamam da dificuldade de acesso a portos alternativos. Desde o fechamento, quem precisa chegar ou sair do município por meio de embarcações, tem que utilizar portos em frente aos Correios ou próximo ao Mercado Central, que não possuem estrutura adequada para embarque e desembarque de passageiros ou cargas.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Postado por Carlos Frazão/JI