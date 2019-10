Saullo Vianna promove ação social na Zona Leste de Manaus

A primeira edição do “Gerando Sorrisos”, ação promovida pela Comissão de Promoção Social e Cultural da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), movimentou a rua Vasco da Gama, no bairro Cidade de Deus, zona leste de Manaus, na manhã deste sábado (12).

A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc), Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sejel), Secretaria de Estado de Cultura (SEC) e Polícia Militar, por meio da 13ª Cicom.

Para fazer a alegria da criançada, as atividades incluíram pintura facial, pula-pula, escultura com balões além de diversas brincadeiras coordenadas por artistas da Companhia de Arte Cristã: Um aulão de Zumba, comandado pela equipe da Sejel, animou as mamães presentes.

A equipe da Sejusc trabalhou na emissão de documentos, dentre eles, RG e segunda via da certidão de nascimento.

O presidente da Comissão de Promoção Social e Cultural, deputado Saullo Vianna disse que a ação é a primeira de muitas que a comissão irá fazer na capital e no interior.

“Gerando Sorrisos é uma ação que vai levar ações culturais e sociais para toda família. Feliz que essa primeira edição foi um sucesso aqui em Manaus. Em breve, é ampliarmos para mais bairros de Manaus e também nos municípios do interior”, reforçou.

