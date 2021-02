Saullo Vianna propõe concessão de benefício para pacientes com sequelas pós-Covid

Alguns pacientes, após curados do coronavírus, passam a conviver com limitações decorrentes de sequelas deixadas pela doença. Na tentativa de minimizar alguns dos problemas enfrentados por essas pessoas, o deputado Saullo Vianna (PTB) formalizou proposta, na qual defende, pagamento de auxílio emergencial a ser concedido pelo Governo do Amazonas.

O parlamentar explica que, as pessoas de baixa renda são as que mais sofrem os transtornos causados pela Covid-19. “Infelizmente, alguns curados ficam impossibilitados de trabalhar devido às limitações que passam a ter no pós-Covid, como dificuldade de se locomover, lesões pulmonares graves e até mesmo, quadros com trombose, problemas cardiovasculares que os impedem de fazer atividades pessoais e também de trabalhar. São essas pessoas que gostaríamos de alcançar com esse auxílio”, disse Saullo.

Na proposta, Saullo ratifica que o objetivo é amenizar a falta de condições das pessoas com sequelas pós-Covid de garantir renda para própria manutenção e da família. O valor sugerido, de meio salário mínimo legal, permitiria a compra de medicamentos e mantimentos dessas famílias.

Para a concessão do referido auxílio, é necessário a comprovação das sequelas por meio de atestado médico, além de receitas dos medicamentos administrados, e visa contemplar pacientes que não possuam renda familiar acima de dois salários mínimos.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI