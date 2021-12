Saullo Vianna propõe e Ministro do Turismo, Gilson Machado, recebe título de Cidadão Amazonense

O ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, recebeu o Título de Cidadão Amazonense, na noite desta terça-feira (7), durante evento realizado no Teatro Amazonas. A honraria foi uma propositura de autoria do deputado estadual Saullo Vianna (PTB) e aprovada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A homenagem aconteceu durante a cerimônia de entrega das obras de adequação e modernização dos sistemas de segurança do Teatro Amazonas, que contou com a presença de autoridades estaduais e federais.

Ao entregar a homenagem, Saullo Vianna destacou as principais colaborações do ministro para o Estado, como o lançamento da segunda etapa do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV).

“A homenagem nada mais é do que uma forma de agradecer os incentivos do ministro para o nosso Estado. Além de sua contribuição para a finalização do Vasco Vasques, Gilson tem trabalhado junto com o Governo do Amazonas para alavancar a retomada do turismo local, investindo nos aeroportos de cidades do interior”, disse o deputado.

Saullo reforçou, ainda, o pedido para que o ministro continue com olhares voltados para os potenciais turísticos e culturais da região, em especial, o Festival Folclórico de Parintins.

“Aproveito para deixar meu convite ao ministro, para que ele venha conhecer uma das grandes festas do nosso Estado. Acreditamos que no próximo ano, com a estabilidade dos casos de Covid-19 e a maioria da população vacinada, poderemos retormar nossas festas que caracterizam a cultura local, assim como o Festival de Parintins”, afirmou.

O ministro agradeceu a honraria, destacando as riquezas locais – naturais e culturais. Machado ressaltou que o Amazonas é um dos estados brasileiros com maior potencial turístico.

“Em minhas viagens nacionais e internacionais, sempre destaco as riquezas desse Estado. Inclusive, nas feiras internacionais, um dos espaços mais visitados é o do Amazonas, onde tentamos mostrar os frutos e animais que habitam a região”, contou. “Sempre que venho aqui, fico muito encantado com as belezas naturais, a culinária e os espaços culturais. Acredito que todo mundo precisa viver essa experiência”, acrescentou.

Texto e fotos: Assessoria