Saullo Vianna quer que Estado melhore Saúde do interior

O deputado Saullo Vianna (PPS), participou do encontro que, teve como principal objetivo, esclarecer dúvidas dos parlamentares quanto às medidas que estão sendo adotadas para resolver a falta de medicamentos e pagamentos em atraso às empresas terceirizadas.

Saullo que, votou a favor do remanejamento de 80% do FTI para sanar débitos na Saúde da capital, salientou que é preciso que a população do interior tenha a mesma atenção quanto ao atendimento.

“Sabemos que é na capital onde está concentrada a maior rede de atendimento. Inclusive, as pessoas do interior vêm em busca de tratamento aqui, mas o Estado precisa oferecer uma estrutura melhor nos municípios”, pontuou.

Na avaliação do parlamentar, que tem origem no município de Parintins, região do Baixo Amazonas, se as cidades mais afastadas de Manaus dispusessem de condições para atender casos de média complexidade de forma plena, os problemas em Manaus seriam bem menores.

“Não estou dizendo que devemos deixar de olhar para Saúde de Manaus em detrimento do interior. É justamente o inverso. Precisamos olhar além de Manaus e dotar os municípios polos de melhores condições. Lá em Parintins, por exemplo, os dois hospitais atendem pessoas de municípios próximos, como Barreirinha e Nhamundá, até mesmo de municípios do Pará”, explicou.

Em resposta às colocações do deputado, Carlos Almeida reconheceu que estamos vivendo um momento crítico, no qual as atenções estão concentradas à capital mas ao mesmo tempo, adiantou que há uma previsão que sejam construídos duas unidades de atendimento de média complexidade nos municípios de Parintins e Tefé, região do Médio Solimões.

“A população do interior é a população do Amazonas e o senhor foi muito correto em suas observações. Nosso compromisso é dar dignidade de atendimento às famílias do interior também. As demandas em Parintins, Tefé e Itacoatiara são muito grandes justamente porque atendem todos municípios que ficam em seus entornos. É prioridade ainda para este ano, melhorar significativamente, a Saúde também no interior”, explicou o secretário.

Assessoria do Deputado