Saullo Vianna questiona ações da prefeitura de Boa Vista do Ramos durante a pandemia

O Deputado recebeu denúncias de moradores sobre suspensão de contratos na Educação e falta de critérios sobre circulação de pessoas no município

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou requerimento, na manhã desta quarta-feira (22), questionando a prefeitura de Boa Vista do Ramos sobre as ações recentes durante a pandemia da Covid-19. A mais grave aponta que a prefeitura suspendeu contratos da educação do município desde abril.

“Recebi denúncia de que houve a suspensão dos contratos temporários celebrados pela Prefeitura e os profissionais da pasta de Educação, tendo sido o pagamento substituído por uma bolsa em valor inferior a um salário mínimo”, denunciou Saullo.

O parlamentar questionou a decisão da prefeitura, tendo em vista que não houve perda de receita no município. No requerimento de Saullo, solicita-se a justificativa da Prefeitura de Boa Vista do Ramos acerca da suspensão do pagamento e modificação dos contratos temporários de professores e profissionais de educação.

“Deve a Prefeitura, não havendo justificativa legal plausível para tal suspensão, regularizar os pagamentos pretéritos dos contratos conforme assinados, ajustando os contratos na forma em que foram pactuados”, assegurou Saullo.

Outra denúncia, apresentada em plenário na manhã desta quarta, questiona os critérios para a autorização sobre circulação de pessoas em Boa Vista do Ramos.

“Depois que o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que Estados e municípios têm a atribuição de escolher o que seria feito localmente no combate ao Coronavírus, recebemos a denúncia de que existem prefeitos usando esta prerrogativa de forma eleitoreira. Quem é aliado, entra na cidade. Quem não é, precisa ficar em quarentena em casa, vigiado pela Vigilância Sanitária”, finalizou Saullo.

Por Mahira Maia, assessora parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI