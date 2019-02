SAULLO VIANNA REINVIDICA A FAVOR DE TAXISTAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

O deputado estadual Saullo Vianna (PPS) recebeu, nesta terça-feira (12), representantes de taxistas que fazem transporte intermunicipal na Região Metropolitana de Manaus. Dentre as reivindicações apresentadas ao parlamentar, a principal pede a isenção de taxa cobrada, via Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam).

No documento entregue a Saullo, e assinado por presidentes de Associações de Taxistas dos municípios de Autazes, Itacoatiara, Iranduba, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Novo Remanso, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, foram listadas as cinco demandas que a categoria considera como primordiais para o bom exercício da atividade.

Aproximadamente 700 taxistas atuam no transporte intermunicipal no entorno de Manaus e todos, segundo relatou Ângelo Carlos, presidente da Associação de Manacapuru, estão insatisfeitos com a exigência por meio da Arsam, do pagamento da taxa RCF-V (Responsabilidade Civil Facultativa Veículos), que varia entre R$ 1,3 mil a R$1,8 mil.

Após ouvir atentamente todas as demandas, o deputado adiantou que vai procurar o presidente da Arsam, Acram Junior, para apresentar os pedidos dos taxistas e por meio do diálogo, buscar soluções para cada um deles.

“Existe a lei, que deve ser cumprida e a realidade do dia a dia, que vocês disseram estar sofrendo, inclusive, coação de funcionários estaduais em pontos de fiscalização. Vamos procurar a Arsam e viabilizar esse entendimento de forma que não prejudique vocês que estão regularizados”, adiantou Saullo.

Assessoria do Deputado