Saullo Vianna solicita distribuição de kits de alimentação a alunos da rede pública estadual

O deputado Saullo Vianna (PTB) apresentou, nesta quinta-feira (26), durante Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, requerimento encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (Seduc), em que solicita, providências para a distribuição de kits alimentação escolar aos alunos da rede pública estadual durante a pandemia do coronavírus.

Por meio de decreto governamental, as aulas nas escolas da rede pública estadual estão suspensas pelo período de 15 dias. Em sua justificativa, o deputado ressaltou que para grande parte dos alunos, a merenda oferecida nas escolas é uma das principais refeições do dia.

“A maioria das famílias amazonenses, em especial as que residem no interior do nosso estado, lamentavelmente vivem em situação de vulnerabilidade social. É justamente, em caráter de excepcionalidade, que estamos pedindo à Seduc que adote as medidas necessárias para a distribuição de kits de merenda escolar aos alunos nesse período em que as aulas estão suspensas”, explicou Saullo.

No requerimento, Saullo pede urgência ao órgão.

Teleconsultas

Ainda considerando as medidas de prevenção recomendadas para conter o avanço do coronavírus no Amazonas, Saullo Vianna sugeriu à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), também por meio de requerimento, a implementação de uma central para teleatendimentos de saúde, como consultas, monitoramento e orientação de pacientes que não tenham sintomas graves a fim de evitar a superlotação das unidades de saúde.

Mahira Maia/gabinete do deputado Saullo Viana