Saullo Vianna solicita renovação de convênio entre Governo do Estado e Hospital Padre Colombo de Parintins

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) solicitou, por meio de requerimento formalizado junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, para que o Governo do Amazonas renove o convênio com Hospital Padre Colombo no município de Parintins.

O Hospital Padre Colombo é uma unidade filantrópica da Diocese de Parintins que atende tanto a demanda local como a de municípios do entorno, dentre eles Barreirinha e Nhamundá, e também de municípios próximos do Pará.

Fundado em 1974 pelo então primeiro Bispo da Diocese, Dom Arcângelo Cerqua, a unidade mantinha parceria com Governo até o mês de agosto deste ano, quando o convênio celebrado em 2018 deixou de ter validade.

“Essa unidade de saúde é de fundamental importância para toda a região do Baixo Amazonas. Por isso, pedi ao Governo que renove o convênio com o Padre Colombo, necessário para a manutenção do hospital e consequentemente, primordial para garantia do atendimento dos pacientes”, explicou Saullo.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI