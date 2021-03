Saullo Vianna solicita suspensão de juros e multas da Afeam para afetados pela cheia

(Foto: YouTube)

Milhares de famílias que residem na região do Purus e Juruá, especificamente em municípios que são mais próximos do estado do Acre, foram prejudicadas pela enchente.

Na tentativa de amenizar a situação dessas famílias, o deputado Saullo Vianna (PTB) formalizou requerimento solicitando ao Governo do Estado e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), para que seja suspensa a cobrança de juros e multas de empréstimos adquiridos junto à Afeam por produtores rurais e micro e pequenos empresários de Boca do Acre, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, Envira e Pauini.

“Além de terem suas casas inundadas, quem mora na zona rural lamenta a perda de toda a produção, animais e acumula muitos prejuízos que comprometem a dignidade da pessoa humana. Por isso, é necessária a implementação de medidas que amparem os cidadãos atingidos”, ressaltou.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa), a cheia atual já se aproxima da última maior cheia de 2015, que causou grande impacto às famílias ribeirinhas.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

