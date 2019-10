Saullo Vianna vota a favor da garantia do 13º salário dos servidores estaduais

O deputado Saullo Vianna, vice-líder do Governo e vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas, votou a favor do projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a remanejar até R$ 300 milhões em recursos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) para pagamento do 13o. salário dos servidores públicos estaduais.

A medida se fez necessária, segundo fez questão de frisar o parlamentar, uma vez que os recursos se encontravam parados no Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado (FMPES). A solução partiu de uma iniciativa coletiva dos deputados que estiveram, desde o primeiro momento, dispostos em resolver a situação.

“Ao todo, serão contemplados 100 mil servidores ativos e inativos da capital e do interior. Era importante que se encontrasse uma alternativa viável para efetuar o pagamento do 13o. salário dos servidores do Estado e foi exatamente o que a Assembleia fez”, explicou.

O recurso estará disponível na próxima semana. Saullo ressaltou ainda que o remanejamento não vai comprometer as ações da Afeam. “Esse dinheiro estava parado em bancos, ou seja, não será retirado diretamente dos recursos que Afeam possui para fomentar ações de financiamento para o micro e pequeno empresário e produtores rurais do nosso Estado.”

Ações da Afeam

A Agência de Fomento do Estado do Amazonas mantém ações em todos os municípios do Estado, com a finalidade de promover geração de emprego e renda, por meio de liberação de linhas de financiamentos de crédito.

Em 2019, a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. S.A. (Afeam) conta com orçamento total de R$ 95 milhões para serem liberados por meio de 12 programas de crédito voltados aos setores rural, indústria, comércio e serviço para todos os municípios.

Atualmente, a Afeam possui seis Postos de Atendimentos no interior: Itacoatiara, Manacapuru, Manicoré, Parintins, Rio Preto da Eva e Tefé. Nestas localidades, a Afeam atende para negociações de dívidas, expedição de boletos e extratos financeiros, demandas de crédito, além de servir como um ponto estratégico de atendimento para o fornecimento de informações. Nos demais municípios, a Afeam segue um calendário de ações itinerantes, disponível no site da Agência.

Últimas ações da Afeam

Expoagro e Feira Agropecuária da Nilton Lins – A Afeam disponibilizou R$ 3 milhões durante as últimas duas Feiras do setor primário realizadas no mês de setembro em Manaus.

Assessoria de Imprensa/Gabinete Deputado Saullo Vianna