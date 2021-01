Saullo Vianna vota pelo fim do recesso parlamentar na Assembleia Legislativa

ALEAM (Foto:Danilo-Mello-Aleam)

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) votou a favor do fim do atual recesso parlamentar, durante a sessão extraordinária virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta terça-feira (26). A suspensão do recesso parlamentar foi aprovada por unanimidade.

“Mesmo trabalhando diariamente no combate à Covid-19, esse retorno nos permite deliberar requerimentos e projetos importantes para a sociedade amazonense durante o agravamento da pandemia”, explicou Saullo Vianna.

Ainda durante a sessão desta terça, Saullo Vianna reiterou a cobrança à Casa Civil da Mensagem Governamental que irá destinar recursos do FTI para ações de combate à Covid-19 no interior do Estado.

Na semana passada, Saullo participou da reunião que definiu o repasse de R$ 100 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI) para fortalecer as ações de enfrentamento à Covid-19 nos 61 municípios. Para a primeira parcela, está previsto valor de R$ 30 milhões. Saullo Vianna, atendendo a pedido de dezenas de prefeitos, havia apresentado um indicativo, dias antes, pedindo que o Governo do Estado adotasse o Repasse Emergencial aos municípios.

Ontem, o Amazonas atingiu 250.935 casos da doença no Estado, sendo 110.689 em Manaus (44,11%) e 140.246 no interior do Estado (55,89%). O número de óbitos pelo vírus no Estado chega a 7.232 no total, sendo 4.911 óbitos em Manaus e 2.321 no interior.

O uso da máscara, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel, são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no Estado.

Projeto de Saullo Vianna dá mais transparência no processo de vacinação no Amazonas

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) apresentou o Projeto de Lei para dar mais transparência no processo de imunização contra a Covid-19 no Estado do Amazonas. Segundo a iniciativa, a Secretaria de Saúde do Estado e dos Municípios, de forma independente ou em colaboração, promoverão a divulgação, via Diário Oficial do Estado ou Municípios e através das redes sociais, da lista com nomes das pessoas que receberem a primeira dose da vacina.

A lista deve ser divulgada conforme o recebimento de novas doses ou de forma diária nos respectivos diários e redes sociais dos órgãos. A não disponibilização das referidas listas deve ser previamente justificada.

“Com o objetivo de estabelecer diretrizes para a transparência no processo de imunização, apresentei o projeto, com a criação do Plano Estadual de Transparência, que deverá demonstrar o cumprimento dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Saúde do Estado e dos Municípios”, explicou Saullo Vianna.

“Ele se estrutura, especialmente, em torno da elaboração da lista de pessoas vacinadas, tendo como parâmetro os grupos definidos como de maior vulnerabilidade à Covid-19 e/ou com maior potencial de contágio e propagação do vírus em virtude de sua localização laboral, funcional e social”, completou o deputado.

Por Mahira Maia, assessoria parlamentar

Publicado por Carlos Frazão/JI