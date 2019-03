‘Se o público me der uma chance vou voltar mais forte’, diz Santaella sobre reality

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Na última participação, Santaella cantou “If I Ain’t Got You”, de Alicia Keys (Foto: Divulgação)

Na noite de quarta-feira (13), o The Four Brasil viu mais um de seus finalistas se despedir da disputa. Após impressionar o trio de jurados e se manter por duas semanas em uma das quatro cadeiras de finalista, o cantor amazonense Matheus Santaella acabou perdendo o posto para a desafiante Vivian Lemos, que conquistou a plateia cantando “A Natural Woman”, clássico de Aretha Franklin.

No programa desta semana, Santaella apostou em uma releitura cheia de atitude para o sucesso “If I Ain’t Got You”, da cantora norte-americana Alicia Keys. Na apresentação, o cantor decidiu explorar uma face diferente da que vinha mostrando na atração e terminou sendo bastante elogiado pelo juri formado pela cantora Aline Wirley, o produtor musical João Marcello Bôscoli e o sertanejo Leo Chaves.

“Apesar do Leo Chaves ter falado que minha apresentação desta quarta foi a minha melhor, eu não concordo. Eu acho que minha melhor foi a de desafio contra o Manso, a que me fez sentar na cadeira. Eu acho que eu usei mais técnica na apresentação contra ele, eu mostrei mais a minha capacidade vocal. Na desta semana eu tentei inovar, uma versão mais rápida, ‘grooveada’, mostrei uma outra cara minha, ao mesmo tempo que acho que podia ter mostrado mais”, analisa o músico.

Esperança

Embora eliminado da atração, o manauara de 21 anos ainda carrega com si as expectativas de reconquistar o seu lugar na grande final do reality da Record TV. Isso por que nesta quarta-feira (20) o programa realizará uma repescagem que dará a chance de um dos ex-finalistas retornarem para mais uma batalha e é o público de casa quem decide, através de votação online pelo site da atração, qual dos eliminados merece a nova chance.

“Se o público me der mais uma chance, eu vou voltar muito mais forte e muito mais dinâmico. Vou cantar uma música brasileira pelo menos que é pra mostrar um pouco da minha dicção, da minha intenção, interpretação que eu acho que é um ponto forte meu e talvez eu não tenha tido oportunidade de mostrar nas vezes em que me apresentei”, revela o cantor.

Juan Gabriel/acrítica.com/Manaus, AM