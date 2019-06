SEC fica com organização do festival de Parintins

A queda de braço entre a prefeitura de Parintins e o Governo do Estado teve fim nesta semana com a definição de que será a Secretária de Estado de Cultura (SEC) a responsável pela organização do Festival Folclórico de Parintins em 2019. Além do prefeito Bi Garcia, os presidentes de Caprichoso e Garantido haviam manifestado o desejo de que a organização ficasse com a prefeitura, a exemplo do que ocorreu em 2017 e 2018, mas o governo preferiu não abrir mão da prerrogativa.

Jurados Em contrapartida, a prefeitura fica responsável pela escolha dos jurados do festival, contrariando a vontade do boi Garantido, que havia pedido que a definição dos jurados fosse realizada pela SEC. Em se tratando de junho e de Caprichoso e Garantido, pode-se esperar mais polêmicas por aí até os dias do embate na arena do bumbódromo.

Preparativos Falando em festival, técnicos da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) retornam a Parintins nesta segunda-feira (03/06) para abrir o prazo de inscrições da segunda etapa do workshop “Bem Receber”, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da Ilha. O curso é em preparação para o 54º Festival.

Bem receber Desde fevereiro a Amazonastur está realizando ações em Parintins, de acordo com a presidente do órgão, Roselene Medeiros: “Quando chegar o Festival, serão 300 prestadores de serviços qualificados. Nós ntendemos que o destino não precisa ser luxuoso: o que faz com o que turista tenha vontade de voltar é o bem receber”.

