Secretaria de Administração e Sempa definem ações e projetos para o setor primário

O secretário de administração Edy Albuquerque reuniu com a equipe técnica da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento-Sempa para discutir ações e projetos do setor primário.

A administração do prefeito Bi Garcia tem buscado investimentos para fomentar as atividades que envolvam economia, a gestão socioambiental, setor primário e a geração de emprego e renda para o município de Parintins.

No apoio ao trabalho do secretário da Sempa Tião Teixeira, estão sendo retomadas as discussões do PAA Municipal e as ações do programa Selo Artesanal que é uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sepror, Adaf, Gabinete do Prefeito, Semad e Sempa.

Participaram do encontro a doutora Adriana Nunes, a mestre e zootecnista Kaila Cerdeira e a veterinária Huanna Azedo Pontes.

Além de articular recursos para o setor primário, as ações visam cursos de formação para profissionais e produtores familiares do município.

Edy Albuquerque avaliou positivamente o empenho da Sempa articulando parceiras, o que enaltece o trabalho da equipe técnica do secretário Tião Teixeira.

Peta Cid/SEMPA/SECOM