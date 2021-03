Secretaria de Cultura e Economia Criativa apresenta programação especial no Dia da Mulher

No “Papo Cultural”, a cantora Lucilene Castro (Foto) e a artista visual Hadna Abreu trazem o tema “Protagonismo Feminino nas Artes”.

Nesta segunda-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, apresenta uma programação especial nas plataformas digitais, com histórias de mulheres de diferentes segmentos e os desafios vividos na arte.

No “Papo Cultural”, a cantora Lucilene Castro e a artista visual Hadna Abreu trazem o tema “Protagonismo Feminino nas Artes”, com experiências como a luta delas pelo protagonismo nas áreas em que atuam e momentos em que passaram por preconceitos relacionados ao gênero. O terceiro episódio do podcast da Cultura vai ao ar no Spotify e Apple Podcasts.

A cantora Celestina Maria, que está participando do The Voice Brasil; e a atriz Ednelza Sahdo também estão confirmadas na programação, para falar sobre as dificuldades do início da carreira e suas trajetórias artísticas. As entrevistas vão ser exibidas no Instagram (@culturadoam).

“Nossa proposta é homenagear o público feminino e principalmente inspirar outras pessoas com as histórias de superação que temos dentro da cadeia produtiva da cultura e protagonizadas por essas mulheres”, afirma Marcos Apolo Muniz, titular da pasta de Cultura e Economia Criativa.

Convidadas– Segundo Lucilene Castro, atualmente as mulheres que produzem arte ainda têm que provar que o gênero não define a capacidade e qualidade do artístico, no entanto, elas estão mais dispostas a estar à frente de grandes projetos.

“Que venham mais mulheres a agregar esse mundo, que ainda é muito masculino, mas, todo dia, aparece grandes talentos femininos, grandes vozes, grandes artistas e produtoras. É isso que eu espero, que cada vez mais se fortaleça essa cadeia produtiva com mais mulheres fortes, guerreiras e competentes”, comenta a cantora.

Hadna Abreu destaca a importância de debater sobre essas falas, lutas e combates diários. “Espero que as pessoas que estejam escutando o podcast tenham um momento de reflexão sobre o lugar da mulher na nossa sociedade e também nas artes aqui na cidade de Manaus”.

Participação dos internautas – Nas redes sociais, a Secretaria vai pedir que os seguidores enviem sugestões de músicas de mulheres amazonenses para compor uma playlist temática no Spotify. A iniciativa busca oferecer visibilidade para artistas femininas do cenário local a partir da perspectiva dos internautas.

Podcast da Cultura– O “Papo Cultural”, podcast quinzenal apresentado pela jornalista Karla Mendes, que traz curiosidades, debates e conversas importantes com artistas da região, chega ao terceiro episódio neste mês. A estreia do projeto aconteceu em janeiro, com o tema saúde mental em tempos de isolamento e participação da psicóloga Samiza Soares e o cantor e compositor Number Teddie.

Em fevereiro foi a vez do pesquisador, jornalista e sambista Daniel Sales, sobre a história do Carnaval de Manaus.

