Secretaria de Cultura e Economia Criativa entrega Auxílio Estadual para classe artística em Parintins, Barreirinha e Nhamundá

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, entregou cartões do Auxílio Estadual para a classe artística em Parintins, Barreirinha e Nhamundá, na quinta e sexta-feira (29 e 30/07). Ao todo, 253 pessoas foram contempladas nos três municípios.

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, o benefício, no valor de R$ 600, pago em três parcelas de R$ 200 mensais, já contemplou mais de 600 profissionais da cadeia produtiva da cultura e economia criativa, aptos a receber o recurso.

“O Governo do Amazonas está cada vez mais perto dos artistas do interior, com recursos financeiros por meio do Auxílio Estadual e de editais oferecidos pela secretaria. É muito importante alcançar essas pessoas que estão, desde o início da pandemia, sem renda e nem sempre têm acesso fácil”, avalia o secretário. “Cumprimos um cronograma nos municípios para atender o máximo de trabalhadores”, acrescenta.

Em Parintins, a entrega aconteceu nas sedes de Caprichoso e Garantido e na unidade do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, no Bumbódromo. Foram entregues 176 cartões do Auxílio Estadual.

O artista plástico Algles Ferreira, que atua no boi-bumbá Caprichoso há 27 anos, destaca que a ação contribui para dar um conforto para as famílias dos trabalhadores.

“A pandemia nos prendeu. Da área de eventos, não conseguimos mais trabalhar. Não tivemos Festival em Parintins e não pudemos viajar para trabalhar no Carnaval do Rio de Janeiro, mas graças a Deus essas iniciativas vieram para contemplar nossa categoria”, comenta. “Como profissional da arte, fico muito feliz com esse momento, de ver as pessoas felizes com o cartão na mão, porque nos unimos para que mais artistas pudessem ser contemplados. Sinto gratidão por conseguir ajudar nossas famílias”, enfatiza o artista.

Do lado do boi-bumbá Garantido, o artista plástico Aldemir Barros reforça que a união foi fundamental para superar a crise financeira. “Tivemos que nos reinventar neste período sem trabalho, além da ajuda de diferentes frentes, também nos unimos para vender nossa arte, nossos produtos. Agora, com o auxílio, ganhamos um novo fôlego”, afirma.

Para o artista visual Luciano Rodrigues, o Auxílio Estadual veio como um alívio. Ele conta que trabalha com pintura e escultura e, durante a pandemia, encontrou nas redes sociais uma forma de vender as obras.

“Esse cartão vai trazer mais segurança em tempos de desemprego, vai ajudar nas finanças e contribuir para produção do nosso trabalho”, garante. “Durante o isolamento, eu produzi direto, já pensando nas oportunidades que podiam aparecer por meio de editais e chegou esse momento”, conta Luciano.

Em Barreirinha, 60 cartões foram entregues no Centro Cultural João Bezerra dos Santos, o Touródromo; enquanto em Nhamundá, 17 pessoas foram contempladas na sede da Secretaria Municipal de Cultura.

A artesã Marta Vieira Lima, a Ariá na língua Sateré-Mawé, adianta que, com o recurso financeiro, vai comprar material para confecção de produtos de artesanato.

“O artesanato passou de geração em geração na minha família e a produção não pode parar. Ficamos um tempo em casa, sem ter como expor e vender, mas chegou o momento de apresentar nossos produtos novamente, graças a Deus temos essa oportunidade para compra de material”, comenta.

Para os trabalhadores da cultura já foram entregues, ao todo, 692 cartões, sendo 297 para Manaus e 395 para o interior. A equipe técnica da Secretaria de Cultura e Economia Criativa também passou pelos municípios de Manacapuru, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucurituba, Presidente Figueiredo, Beruri e Iranduba.

