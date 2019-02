Secretaria de Educação vistoria escolas municipais na zona rural

O Subsecretário de Educação, Azamor Pessoa, seguindo as orientações do prefeito Bi Garcia, vistoriou nesta quarta (06) as escolas municipais Luiz Gonzaga na comunidade Santo Antônio e a escola Dom Pedro II na comunidade Sagrado Coração, ambas no rio Tracajá, além da escola Cristo Rei no Moriá, Rio Mamuru.

A vistoria serviu para fazer o levantamento estrutural das escolas para o processo de climatização ainda neste mês de fevereiro. Neste ano, na escola Luiz Gonzaga estão matriculados 210 alunos do maternal a 9º ano.

De acordo com o subsecretário, após os reparos na rede elétrica da escola Luiz Gonzaga, serão instalados quatro aparelhos de ar condicionado de 24 mil BTUs, um em cada sala e, antes do início do ano letivo, a Secretaria de Educação vai enviar 120 jogos de mesas e cadeiras para alunos, além de mesas para os professores.

Na escola Dom Pedro II será feito reparos na rede elétrica, envio de 40 jogos de mesas e cadeira para alunos e professores. Na manhã de hoje (07) foram enviados para a escola municipal Justiniano Pacheco, no lago do Zé Miri, 50 jogos de mesas e cadeiras.

Os aparelhos de ar condicionados foram adquiridos com recursos da emenda parlamentar do deputado Alfredo Nascimento, que destinou R$ 1 milhão para a compra de 246 unidades de 24 mil BTUs e mobiliários para as escolas da zona urbana e rural.

De acordo com o subsecretário Azamor Pessoa, todo o trabalho está sendo feito atendendo as determinações do prefeito Bi Garcia para que os alunos comecem o ano letivo com salas climatizadas e confortáveis.

“Estamos trabalhando incansavelmente para climatizar e fazer melhorias nas escolas municipais antes do início do ano letivo, para entregar aos nossos alunos salas climatizadas e confortáveis, fundamental para o trabalho dos professores e, sobretudo, para o aprendizado dos alunos”, destacou o subsecretário.

Secom Parintins