Secretaria de Esportes de Parintins fortalece luta de fisioterapeutas na reabilitação de pacientes acometidos pela Covid-19

Os professores de educação física da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Parintins – SEMJUV, definiram planejamento e iniciaram nesta segunda-feira, 08 de fevereiro, junto a equipe de fisioterapeutas, as atividades direcionadas ao grupo de reabilitação de pacientes acometidos pela Covid-19 do hospital Jofre Cohen, referência no tratamento da doença no município.

De acordo com a coordenadora Valdete Prestes, com as atividades esportivas paralisadas devido ao aumento do número de casos e internações pela Covid-19, “os nossos professores serão integrados a equipe de fisioterapeuta do hospital, pois a atividade física é uma importante ferramenta para recuperação da saúde. Movimentar-se não só ajuda a equilibrar a imunidade, como também trabalha o diafragma e os músculos intercostais, importantes ao sistema respiratório e na recuperação de pacientes com coronavírus”, destaca.

O fisiologista, professor Carlos Meireles, reforça que “a equipe de profissionais de educação física da Semjuv, terá a responsabilidade de contribuir com a equipe de fisioterapeutas para promover um trabalho de atendimento de terapia através de exercícios respiratórios e motores leves para o fortalecimento e recuperação dos internos de covid. As atividades facilitam o monitoramento e a breve recuperação dos mesmos em um trabalho conjunto multifuncional da prefeitura municipal de Parintins”, reforça.

Secom

Foto: Divulgação