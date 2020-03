Secretaria de Saúde de Parintins participa de reuniões sobre plano de contingência ao coronavírus

A Prefeitura de Parintins, por meio do secretário municipal de Saúde, Clerton Rodrigues, e da coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, participam em Manaus de reuniões sobre pactuações, fluxogramas e elaboração do plano de contingência do Coronavírus. A série de encontros na Fundação de Vigilância em Saúde do Estado leva em consideração a temporada de cruzeiros e a preparação para o festival folclórico de Parintins de 2020.

Participam também instituições como a ANVISA e representantes do DEVISA, DVE e Diretor Técnico da FVS.

O secretário Clerton Rodrigues informa que o objetivo é qualificar cada vez mais as ações de Vigilância em Saúde no município, pactuar as capacitações dos profissionais da Vigilância, Assistência Hospitalar, Laboratório e Atenção Primária para possíveis casos suspeitos, noções de biossegurança e educação em saúde para a população.

Por sua vez, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, ressalta ainda a pactuação com a ANVISA e FVS para simulação de situações reais no porto e aeroporto de Parintins, envolvendo a Rede de Serviços de Saúde, estabelecendo fluxos para identificação de casos suspeitos.

SECOM