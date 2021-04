Secretário abriu ano letivo com aulas não presenciais em Parintins

O secretário municipal de Educação de Parintins, Azamor Pessoa, abriu oficialmente na tarde de segunda-feira (05) o início do ano letivo de 2021 para os alunos do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A abertura ocorreu no programa “Aprendendo nas ondas do rádio”, transmitido em cadeia pelas rádios Clube de Parintins e Tiradentes. Além das aulas via ondas do rádio, os alunos do Ensino Fundamental matriculados nas escolas das áreas urbanas de rural (terra firme) terão aulas remotas ministradas a partir das escolas onde estão matriculadas.

As aulas através do rádio foram instituídas no ano passado. Elas têm por objetivo minimizar os prejuízos decorrentes da suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia do Covid-19, que exige o distanciamento social.

Na abertura das aulas, Azamor Pessoa falou da importância das aulas através do rádio, por ser o único meio de comunicação cujo sinal chega a todas as comunidades. Em várias localidades os moradores não possuem acesso à telefonia celular e Internet.

O programa iniciado às 14 horas contou com a participação da subsecretária de Educação, Silvia Cardoso, e foi apresentado pela coordenadora pedagógica da Semed, professora Carla Joseane, e pela professora Deany Maia.

Em sua fala Azamor destacou a importância da Educação. “Sejamos parceiros na construção da nossa sociedade” afirmou ao pedir apoio dos professores e demais servidores da Educação. “Estamos as aulas remotas com qualidade”, assinalou em outro momento de sua mensagem.

Além das aulas, o programa “Aprendendo nas ondas do rádio” vai veicular áudio palestras com o psicólogo André Acauan (Saúde mental em tempos de pandemia), Railda Soares (Programa Saúde na Escola) e Corina Vasconcelos (Ensino remoto em meio a pandemia).

SECOM