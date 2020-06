Secretário de Comunicação de Parintins e sua esposa, diagnosticados com Covid-19

O casal Gil Gonçalves e Rosana Ferreira, está internado no Hospital Jofre Cohen, conforme divulgou em sua rede social, a diretora da unidade referência no tratamento da epidemia, Enfermeira Joseane Mascarenhas.

Abaixo, na íntegra, a postagem da diretora Joseane Mascarenhas:

Na foto, GIL GONÇALVES – SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DA PMP e sua Esposa ROSANA FERREIRA, ambos diagnosticados com CORONAVIRUS e que estão realizando tratamento aqui na cidade no Jofre Cohen. Ela com acometimento pulmonar moderado com 50% de comprometimento e ele com acometimento de 25%.

Na foto, numa sessão de VNI (Ventilação Não Invasiva) para melhoria da saturação de oxigênio no sangue, na CÁPSULA DE HOOD, planejada e projetada pelo nosso amigo e filho de Parintins, empresário Fram Canto, e que está disponível para todos nossos pacientes. É um trabalho importante da FISIOTERAPIA, que aliado ao nosso esquema de tratamento medicamentoso, vem salvando a vida de muitos parintinenses.

Os serviços do hospital Jofre Cohen, são destinados a todos nossos munícipes e 100% SUS.

Contamos com uma equipe de fisioterapeutas altamente competentes e treinados, que estão sob o comando da fisioterapeuta Dulcilene Santos e Iana Godinho. As sessões com BI- pap na ventilação não invasiva na cápsula de hood, não só melhora a condição da expansão pulmonar e oxigenação dos tecidos, como também previne intubacao orotraquial. E que desde o início da pandemia, estamos utilizando os benefícios da cápsula de hood na VNI.

Parintins pra viver e amar, Vamos juntos vencer o coronavirus

Fonte: Facebook da diretora Joseane Mascarenhas

Postado por Carlos Frazão/JI