Secretário de saúde alerta sobre contaminação por meio de práticas esportivas coletivas irregulares

Sem previsão para retorno, as práticas esportivas coletivas estão proibidas pelo Comitê de Combate ao Coronavírus no município. Realizadas de forma irregular em vários campos e quadras da cidade, a problemática vem preocupando a coordenação da Semjuv e ao secretário de saúde Clerton Rodrigues, que deixa um alerta sobre os riscos de contaminação e transmissão na realização das atividades. Inclusive, a fatalidade com um atleta máster contaminado por Covid-19 ocorreu no mês passado (julho) durante uma partida de futebol no conhecido ‘campo do carroceiro’, bairro Paulo Corrêa.

“Não só o futebol, mas todas as práticas esportivas coletivas ainda não foram abertas para que a população possa realizar ou participar. Pedimos aqueles que ainda insistem em realizar as atividades esportivas como jogo de futebol, basquete, dentre outros, que evitem os jogos coletivos para ajudar a diminuir o risco de transmissão, contaminação e internação hospitalar”, manifesta o secretário.

De acordo com Clerton Rodrigues, “vamos fortalecer a fiscalização no sentido de orientação da questão do Covid-19 que ainda é uma realidade no Brasil e no mundo, e que precisa ser absorvida pela população, mantendo às orientações necessárias, com o uso de máscara, respeitar o distanciamento social, o cuidado com a higiene, lavar as mãos com o uso do álcool em gel, que são os critérios instituídos pelo Ministério da Saúde para prevenir essa contaminação.

Quanto às decisões do Comitê, Clerton Rodrigues informa “a população precisa entender que o Comitê está definindo, e não é o órgão A ou o órgão B, não é só a gestão municipal que decide, mas é um colegiado de instituições como Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Conselho de Saúde para que juntos possamos realizar essas definições para que os decretos possam ser instituídos, buscando o bem da população parintinense.

“Pedimos a ajuda de toda população para junto conosco, combater de forma eficiente a questão do coronavírus em Parintins”, concluiu Rodrigues.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação