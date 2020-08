Secretário de saúde de Parintins testa positivo para Covid-19

O secretário de saúde de Parintins Clerton Rodrigues anunciou que testou positivo para covid-19. O secretário postou uma nota em suas redes sociais falando da contaminação e das providências que irá tomar.

Acompanhe a nota

Bom dia meus amigos!

Comunico a todos que nesta sexta-feira, 28, testei positivo para Covid-19. Estou assintomático, mas todas as semanas faço essa testagem por conta do nosso trabalho junto as equipes de saúde do município. Estarei fora das minhas atividades presenciais na Secretaria de Saúde pelos próximos 14 dias em atendimento as recomendações médicas.

Quero também falar que é fundamental que toda a população continue alerta para o contágio do Coronavírus, pois mesmo eu tomando todas as precauções possíveis, como o uso de máscara e higienização das mãos, acabei sendo contaminado.

Estarei em minha residência ajudando no que for necessário no andamento dos trabalhos da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Parintins no combate do novo coronavirus e em outras demandas presentes no nosso dia-dia.

Clerton Rodrigues Florêncio

Secretário Municipal de Saúde

Márcio Costa/ AmEmPauta

Edição: Denise Albuquerque