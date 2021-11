Sedema promove oficinas para fabricar vassouras ecológicas de garrafas PET

Fomentar a geração de renda para as famílias em situação de vulnerabilidade social e a conscientização ambiental estão entre as metas das oficinas de fabricação de vassouras de garrafas PET que serão realizadas desta segunda-feira (08) até a próxima sexta-feira, dia 12, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Sedema).

Integrantes das escolas da rede municipal de ensino, Unidades Básicas de Saúde e Centros profissionais de Ensino (Senac) participam das atividades que fazem parte da primeira etapa do projeto de coleta seletiva que, por meio da reciclagem, pretende retirar do Aterro Sanitário a maior quantidade de resíduos sólidos.

As oficinas que acontecem no horário de 18h às 21h são coordenadas pelo chefe de Departamento de Educação Ambiental, Inaldo Albuquerque, e pelo assessor técnico Tita Teixeira.

Inaldo Albuquerque destaca que a fabricação se dá de forma simples e que está acessível a todos. Ele descreve que os participantes aprendem o passo a passo de todo o processo, começando pela higienização dos materiais utilizados, como pedaços de madeira, arruelas, parafusos e serra starrete.

Ele explica que o material da garrafa PET é um tipo de resina termoplástica da família dos poliésteres. “Ele é um material muito utilizado como fibra sintética, matéria-prima de embalagens, e resina para engenharia, em combinação”, informa. “As oficinas oferecem oportunidade de trabalho e renda nas comunidades com vulnerabilidade social e contribuem no sustento dos envolvidos”, sustenta.

O assessor técnico Tita Teixeira informa que vassouras de material PET são mais resistentes que as comuns e podem durar até dois anos. “É dessa forma que vamos atender as necessidades da comunidade e contribuir para retirar o material plástico, especialmente as garrafas pet do meio ambiente. Assim promovemos a sustentabilidade”, comenta Tita Teixeira.

Os interessados em participar podem procurar a Sedema no Centro Multifuncional Casa do Produtor, Rua Itacoatiara S/N, Bairro São Vicente de Paula, entre as ruas Maués e Fausto Bulcão.

Texto e foto: Secom Parintins