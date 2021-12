SEDUC/Parintins festeja Integração Rural e Tecnológico 2021 com torneio de Futsal

Na noite de quarta-feira (22), a Coordenadoria Regional de Educação de Parintins – SEDUC, por meio da Coordenação de Educação Física realizou o II TORNEIO DE FUTSAL – INTEGRAÇÃO RURAL E TECNOLÓGICO na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Luz do Saber. O evento desportivo foi coordenado pelos Professores de Educação Física Thiago Brelaz e Tarcísio, com apoio da Gestora do Centro Mediado por Tecnologia, Profa. Conceição Andrade.

O evento contou com a participação de dezesseis (16) equipes compostas por servidores que atuam nas comunidades onde existe o ensino tecnológico e times convidados. Entre as comunidades presentes estavam os times da Vila Amazônia, Paraná de Parintins, Filadélfia, Comunidade das Onças, Uaicurapá e outras. Entre os convidados, participou equipes da Empresa Municipal de Trânsito – EMTT, equipe do Conselho Tutelar e equipe da Rua 4, em frente a Escola Luz do Saber.

O Coordenador Regional de Parintins, Prof. João Costa, que foi o pioneiro a coordenar o ensino tecnológico, celebra o sucesso do evento e o do sistema de ensino. Enaltece e parabeniza os professores que atuam nas comunidades e pontuou que estava presente no evento o Prof. Erike que foi aluno do Tecnológico, hoje, atua como professor na modalidade de ensino e atualmente obteve êxito na aprovação para o curso de mestrado na UEA.

A Profa. Conceição Andrade festejou o sucesso do evento e disse que “se sente muito feliz em ver os professores, alunos e demais servidores se congratulando em um momento festivo. Ela reforça que atividades como a que ocorreu são muito significativas para continuar incentivando e mobilizando as pessoas a abraçarem cada vez mais o ensino mediado por tecnologia que contribui significativamente com a formação das pessoas nas zonas rurais.”

O Torneio de Futsal foi vencido pela equipe do Técno-vila, da Vila Amazônia, que disputou a final contra o time do Paraná de Parintins. O placar ficou em 1×1 e nos pênaltis veio o resultado positivo para o time da Vila que jogou de colete com da cor laranja.

Entre os times convidados, o campeão foi o time da Rua 4, equipe formada com atletas que moram em frente à Escola Municipal Luz do Saber, que venceram a equipe do Técno-vila em outra final por 3X0.

O coordenador de Educação Física, Prof. Thiago e o Prof. Tarcísio agradecem a todos que participaram do evento. Agradecem ao Prefeito Bi Garcia, que através do Gestor Railton Marques, cedeu a quadra da Escola para que o evento pudesse ser realizado.

Todos os coordenadores envolvidos agradecem a equipe da Elaine Pires da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, por disponibilizar uma equipe que ficou no local do evento das 18h às 22h aplicando vacina contra a COVID-19 nas pessoas que tivessem interesse.

Ao final, todos festejaram, todos saíram felizes, o evento foi um sucesso e o gosto de querer outra competição ficou nítido entre os participantes e os coordenadores.

Texto: Thiago Brelaz

Fotos: Divulgação