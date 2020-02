Segurança em tempo real no Carnailha

O 11° Batalhão avança na parte tecnológica com o monitoramento de câmeras de vídeos e reforço no sistema de inteligência e do efetivo nas ruas de Parintins.

As 16 câmeras estão instaladas em pontos estratégicos, para de forma eficiente acompanhar as ações criminosas em tempo real, no complexo da Avenida do samba.

As imagens são monitoradas por Policiais militares e também por Guardas Civis Municipais, que terão comunicação direta, através de rádio, com o efetivo que estará em campo.

