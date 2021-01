Seis parintinenses em estado grave são transferidos para leitos de UTI de Belém-PA

Em uma parceria do Governo do Amazonas com o Governo do Pará, Prefeitura de Parintins e Ministério da Defesa, seis pacientes de Parintins em estado grave foram removidos a Belém-PA. Na segunda-feira (18) duas pacientes que estavam em estado grave no hospital Jofre Cohen foram removidas. No início da manhã desta terça (19) mais quarto pacientes também viajaram, com seus acompanhantes, em avião da Força Aérea Brasileira

Dois pacientes não puderam ser transferidos, por terem tido o quadro gravado pela covid-19; um inclusive chegou a falecer. A medida traz esperança no momento em que Manaus já não tem capacidade de recepcionar pacientes em estado grave por conta da lotação nas unidades de saúde da capital.

Carliana Santos, irmã de Maria Neiva, agradeceu articulação dos entes públicos para que sua irmã possa ser tratada com maior estrutura. “Ela estava em Manaus e não teve sucesso. Aqui o tratamento dos médicos e atenção foram muito melhores. E graças a Deus ela está indo para Belém inconsciente, mas ela vai voltar de lá sorrindo, pois eu sei que ela vai vencer, com fé em Deus”, disse.

O vice-prefeito Tony Medeiros acompanhou a remoção dos pacientes até aeroporto e conversou com as famílias sobre os esforços que os governos do Amazonas e Pará, Governo Federal, além da Prefeitura de Parintins, estão travando. “Com certeza, as famílias reconhecem o que está sendo feito em prol à saúde desses parintinenses para um tratamento com maiores recursos. Se Deus quiser, em breve voltaremos ao aeroporto para recebê-los com saúde”, ressaltou.

PACIENTES TRANSFERIDOS PARA BELÉM

18.01.20:

1- ADAILZA AZEVEDO ALMEIDA, 52 anos

2 – MARIA NEIVA DE SOUZA, 36 anos

19.01.20:

1- FRACINETE DE SOUA

ACOMPANHANTE: HANNA LORENA: (FILHA)

2- ALBERTO FILHO – NHAMUNDA

ACOMPANHANTE: ROSIVANA (ESPOSA)

3- MARIA JOSÉ DE SÁ, 76 anos

ACOMPANHANTE: ELIZANI DE SÁ (FILHA)

4- IVANETE MACHADO, 53 anos.

ACOMPANHANTE: ALCINDO DE JESUS VIEIRA (CUNHADO)

SECOM