Sejel e Seduc realizam Congresso Técnico para disputa do JEAs 2019

Professores, coordenadores e representantes de alguns municipios participaram na tarde desta segunda-feira, 08 de julho, do Congresso Técnico dos Jogos Escolares do Amazonas (JEA’s) na sala multimídia da Arena da Amazônia Vivaldo Lima. O encontro que objetiva esclarecer todas e quaisquer dúvidas relacionada a maior competição esportiva do estado, também definiu através de sorteio, as chaves das modalidades coletivas

Idealizado pela Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e a Secretaria de estado de Educação (Seduc) a competição escolar em 2019 acontece de 17 a 28 de julho em Manaus e envolve pelo menos 300 mil alunos/atletas das Escolas publicas e particulares da capital e do interior.

Pelo sorteio, o chaveamento das equipes coletivas parintinenses ficaram assim definidas:

Futsal Infantil Masculino

Chave D

-E.E N.S do Carmo – Parintins

– E.E. Fernando Ramos de Miranda – S.S. de Uatumã

– E.E. Eng. Arthur Soares Amorim – Manaus

– E. E. Prof. Tereza Tupinambá – Manaus

Futsal Juvenil Masculino

Chave A

-E.E. N. S. do Carmo – Parintins

– E.E. Ruy Araújo – Manaus

– E.E. Pres. Castelo Branco – Manaus

Futsal Juvenil Feminino

Chave G

-E.E. Tomaszinho Meireles – Parintins

– E.E. Sebastião Norões – Manaus

– E.E. Prof. Ondina de Paula Ribeiro – Manaus

Handebol Infantil Feminino

Chave D

-E.E. N. S. do Carmo – Parintins

– E.E. Balbina Mestrinho – Novo Airão

– E.M. Paulo Freire – Manaus

– E. E. Sérgio Pessoa Figueiredo – Manaus

Handebol Infantil Masculino

Chave

-E.E. N. S. do Carmo – Parintins

Handebol Juvenil Feminino

Chave C

-E.E. Benedita Almeida – Manaus

– E.E. Sen. João Bosco – Parintins

– E.E. Prof. Adelaide Tavares de Macedo – Manaus

– E.M. Olga Figueiredo – Manaus

Handebol Juvenil Masculino

Chave E

-E.E. Sen. João Bosco – Parintins

– E.M. Jorge Resende Sobrinho – Manaus

– E.E. Antônio Nunes Jimenez – Manaus

Voleibol Juvenil Feminino

Chave D

-C.E. Recanto da Criança – Manaus

– E.E. Tomaszinho Meireles – Parintins

– Ceti João Braga – Manaus

– E.E. Padre Luíz Ruas – Manaus

Foto: Divulgação

Kedson Silva – JI