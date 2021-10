Seleção de Parintins Máster busca bicampeonato da Copa dos Rios de Futebol

Parintins será pólo da primeira fase da Copa dos Rios de Futebol Máster que acontece nos dias 14, 15 e 16 de outubro, no estádio Tupy Cantanhede, envolvendo os representantes da Seleção de Parintins, Seleção de Barreirinha e Peladeiros (Parintins). Conforme regulamento da Federação Amazonense de Futebol (FAF) que idealiza a competição regional, as duas melhores equipes entre os confrontos avançam para a próxima fase.

Campeã em 2018 e eliminada nas semifinais por meio de pênaltis em 2019, a Seleção de Parintins vem intensificando seus treinos que acontecem nas terças-feiras no campo do Planeta Boi e nas quintas-feiras no Tupyzão, focada na luta esportiva pelo bicampeonato. “Tivemos bastante tempo para treinamento e fortalecer a equipe. A seleção está pronta no aguardo do evento e lutar para conseguir nosso primeiro objetivo que é a classificação”, afirma o treinador Elber Azêdo.

O treinador afirma que a seleção parintinense mantém o time base campeão de 2018, mas se fortalece com a chegada de novos jogadores como o goleiro Dézio (atual campeão do Parintinzão pelo Botafogo do Paraná do Espirito Santo do Meio); zagueiro Lorão e o meio campista, conhecido ‘Peixe-Boi’ e o atacante Michel Parintins. “Temos 28 atletas selecionados e nossa seleção é 100% parintinense. Nessa edição dobra a nossa responsabilidade com o favoritismo pela qualificação do nosso elenco e por jogar dentro de casa. Barreirinha mantém a tradição de grandes jogadores e vem forte, pois fez um misto com o Distrito de Pedras, Boa Vista do Ramos, Cametá e isso dobra a nossa responsabilidade que ainda tem os Peladeiros que com um bom elenco conhecido”, destaca Elber Azêdo.

Outro representante da Ilha e estreante na disputa máster, a equipe dos Peladeiros, comandado pelo desportista Ocivaldo Santos (Codó) treina forte para surpreender os adversários em busca da classificação. “Tem pessoas menosprezando o nosso time. Montamos um grande elenco, estamos treinando forte e vamos lutar de igual pra igual com qualquer um, em busca da classificação”, desabafa Codó.

Confrontos:

15/10 (17h30min)

Seleção de Parintins x Seleção de Barreirinha

16/10 (17h30min)

Seleção de Parintins x Peladeiros

17/10 (9h)

Peladeiros x Seleção de Barreirinha

A coordenadora da SEMJUV, Valdete Prestes, diz que as equipes têm o apoio da Prefeitura de Parintins e da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJUV) para fazerem bons jogos e representar bem o município em mais essa edição da Copa dos Rios de Futebol Máster.

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Elber Azêdo