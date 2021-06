Seleção de Parintins Master se prepara para mais uma edição da Copa dos Rios

Após o anúncio da previsão de início para mês de julho ou agosto, Parintins se prepara para mais uma disputa da Copa dos Rios de Futebol Máster. “Com todos os jogadores acima de 40 anos de idade vacinados e respeitando os protocolos de prevenção a Covid, iniciamos os treinamentos, trabalhando tanto a parte física como técnica”, informa o treinador Elber Azedo.

Para a possível disputa 2021, o treinador anuncia o reforço de nomes conhecidos e que fizeram história na primeira divisão local, como os atacantes Michel Parintins e Mateus Farias, o meio campista conhecido “Peixe Boi” e o zagueiro “Lorão”. “Esses novos jogadores dão muita qualidade a equipe. Parintins sempre tem um bom desempenho nessa competição com um título em 2019 e em 2020 fomos eliminados na semifinal. Com os reforços temos tudo para nos classificar nas etapas classificatórias e quem sabe lutar pelo título em Manaus”, reitera.

Cerca de 24 equipes participam da Copa dos Rios Máster com disputa de mais de 600 jogadores. As fases classificatórias são disputadas em Polo pelo interior do Estado e as quatro melhores equipes fazem um quadrangular final em Manaus. O Baixo Amazonas terá Boa Vista do Ramos como Polo. Além do selecionado da casa, compõem a chave: Seleção de Parintins, Barreirinha e Sul América (Parintins).

Na fase seguinte os dois melhores se confrontam com os classificados do Polo das seleções de Urucará, Silves, São Sebastião e Itapiranga.

Kedson Silva/JI

Foto: Reprodução Internet