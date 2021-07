Seleção de Parintins Máster vence Terra Santa em amistoso no Pará

Nesse final de semana, a Seleção de Parintins Máster esteve na cidade de Terra Santa, no estado Pará, para um amistoso de futsal contra os donos da casa no ginásio Bráulio Nelson da Conceição. Em um jogo truncado e difícil, os Amazonenses levaram a melhor e venceram pelo placar de 3 a 2 com gols de Roni Franco, Michel Parintins e do popular “Preto”, diminuíram para os paraenses, “Passarinho” e Ademar.

Para o confronto de sábado, 17 de julho, o selecionado parintinense foi formado pelos goleiros (Luizinho e Walllace) e pelos demais jogadores de linha, Joelson, Roni, Toko, Preto, Lorão, Andrey, Cabelinha, Edson Brito, Michel Parintins, nomes conhecidos por grandes conquistas locais e regionais.

Homenagem

Ao término da partida interestadual, o aniversariante do dia, desportista e atleta Edson Brito recebeu homenagem e parabenizações dos amigos/jogadores pelos seus 50 anos de idade. “Agradeço as parabenizações e aos poucos vamos retomando as nossas atividades esportivas, mas o objetivo desse jogo é divulgar o nosso futsal e preparar uma equipe máster para competições futuras”, destaca Edson Brito.

O aniversariante também agradece os municípios que tem recebido bem a seleção parintinense e enaltece a invencibilidade nesse início de trabalho com as vitórias em cima das seleções de Nhamundá, Mocambo, Caburi e agora Terra Santa (PA). Para os novos desafios, a direção da seleção da ilha visa amistosos em Maués e Manaus.

Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação