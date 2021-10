Seleções de Parintins e Barreirinha avançam para próxima fase da Copa dos Rios de Futebol Máster

Com jogos no final de semana no estádio Tupy Cantanhede, em Parintins, a primeira fase da Copa dos Rios de Futebol Máster, envolvendo os selecionados de Parintins, Barreirinha e a equipe dos Peladeiros Máster, movimentaram o esporte na Ilha Tupinambarana com três jogos decisivos. No triângular, a Seleção de Parintins e de Barreirinha levaram a melhor e avançaram para a próxima fase da disputa regional.

Idealizado pela Federação Amazonense de Futebol – FAF, os confrontos iniciaram na sexta-feira, 15 de outubro, data em que o município (sede da competição) comemorou 169 anos, com Seleção de Parintins e Barreirinha ficando no 0 a 0. Antes da bola rolar, o selecionado principal da cidade fez homenagem ao prefeito Bi Garcia, pelo apoio ao evento e aos jogadores.

No segundo jogo (sábado, 16), envolvendo os representantes parintinenses, a Seleção de Parintins garantiu classificação, ao vencer por 2 a 1, a equipe do Peladeiros Máster, com dois gols do conhecido jogador “Carapanã”. A vaga do elenco barreirinhense à próxima fase, veio na manhã de domingo (17), com a vitória sobre o Peladeiros Máster pelo placar de 3 a 1, com destaque para o jogador Rosinaldo o “Chico”, que marcou dois dos três da equipe Ariramba.

Com ambas equipes empatadas no número de pontos (04), a classificação foi definida no saldo de gols.

1° Barreirinha: 04 pontos (3 gols marcados e 1 sofrido)

2° Parintins: 04 pontos (2 gols marcados e 1 sofrido)

Peladeiros: Não pontuou

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação