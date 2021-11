Semana Alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência tem início em Parintins

Em uma ação social e cidadã com atendimentos em saúde direcionados a alunos com deficiência e seus familiares, teve início nesta segunda-feira, 29 de novembro, e se estende até sexta-feira, dia 03 de dezembro, a Semana Alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A semana tem como tema “Educar e Incluir, um dever coletivo”.

Uma intensa programação organizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), envolverá alunos, pais, servidores das escolas e comunidade em geral em palestras, atendimento médico especializado, vacinação e outros serviços desenvolvidos nas escolas durante a semana.

Para o secretário de Educação, Azamor Pessoa, a ação é um compromisso da administração municipal. “Queremos assim fazer com que a nossa Educação Inclusiva seja sempre uma referência em qualidade para o nosso Estado. Então a ação de hoje é mais uma atividade onde nossos estudantes poderão receber diversos atendimentos”, destacou.

Raílda Soares, gerente do Programa Saúde na Escola, da SEMSA, enfatizou os atendimentos que vem acontecendo em parceria com as escolas. “Nós temos 55 escolas que aderiram ao programa, mas ainda assim não deixamos de assistir outras escolas, e hoje estamos atendendo essa bela ação”, frisou.

Como parte da programação da semana festiva, na quinta-feira (02), às 16h, com concentração em frente à Escola Beatriz Maranhão, acontece a I Corrida e Caminhada Com Guia “Francinaldo Corrêa”, o popular “Tchanga”, voltada a todos os alunos com deficiência da rede municipal. Na sexta-feira, 03 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Semana encerra com a solenidade de Certificação do Curso de Libras Básico e Intermediário, no Centro do Idoso Pastor Lessa, às 18:30h.

Secom Fotos: Pedro Coelho