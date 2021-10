Semana Azul: torcedor vive expectativa para Festa de 108 anos do Caprichoso

As vendas de ingressos para o espetáculo de aniversário de 108 anos do Boi Caprichoso “A Cultura que renasce” estão intensificadas na portaria do curral Zeca Xibelão. Os itens individuais masculinos e femininos fazem uma maratona diária de ensaios para reencontrar a nação azul e branca, na noite do dia 30 de outubro. Os ensaios da Marujada de Guerra iniciaram no dia oficial do aniversário do bumbá, 20 de outubro.

O torcedor e sócio de Manaus, Eduardo Siqueira, já assegurou o passaporte para reencontrar o Boi Caprichoso no curral Zeca Xibelão. “É uma saudação e uma emoção em poder ver o povo de novo. Sou de Manaus e vim pegar meu ingresso para retornar à Parintins na próxima sexta-feira. A saudade é grande e o povo do Boi Caprichoso tá com saudade de mostrar o que é uma festa do Caprichoso. Isso sabemos fazer e teremos um grande espetáculo”, descreve.

Quem também adquiriu ingresso antecipado na portaria do curral Zeca Xibelão foi o sócio-torcedor e marujeiro, Pedro Henrique de Araújo. “A ansiedade aumenta cada vez mais com a proximidade da chegada do espetáculo e poder tá próximo do pessoal de novo, já com todos em segurança com as das duas doses da vacina da Covid-19. Vai ser muito emocionante reviver esse espetáculo novamente”, destacou.

De acordo com o apresentador do Boi Caprichoso, Edmundo Oran, a nação azul e branca pode esperar um grande espetáculo preparado pela diretoria e Conselho de Artes, marcando a volta do público 100% ao curral. “A nossa preparação tá intensa, tendo em vista que estávamos dois anos, praticamente, sem estarmos juntos com a galera azul e branca no Zeca Xibelão. Já tivemos um primeiro encontro no dia 20 de outubro, com a volta do ensaio da Marujada de Guerra e os parabéns ao nosso boi. Acredito que será um evento maravilhoso porque a nação azul e branca merece”, ressalta.

A Rainha do Folclore do Boi Caprichoso, Cleise Simas, também vive a expectativa de dançar no palco do curral Zeca Xibelão para festejar o aniversário de 108 anos do Touro Negro. “Com o começo dos ensaios da Marujada de Guerra o coração acelera um pouquinho, porque a gente se sente feliz de, depois de dois anos, o curral parado por conta da pandemia, voltar a ter um retorno grandioso com um grande público. Tô muito feliz e vindo aos ensaios da Marujada de Guerra para ficar pertinho da galera que vai amar o nosso espetáculo”, ponderou.

Texto: Gerlean Brasil

Foto: Pedro Coelho