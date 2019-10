Semana da Criança do Colégio Nossa do Carmo, foi marcada por atividades lúdicas diferenciadas

Esta semana, o Colégio Nossa Senhora do Carmo, do turno vespertino, que atende de primeira à quinta série 456 crianças, teve a sua programação dedicada a elas.

Irmã Iracema Oliveira de Lima, Diretora da escola expressou seus sentimentos referente a esse momento especial: “Então, essa semana foi dedicada às crianças do nosso querido Colégio Nossa Senhora do Carmo, com muito amor, carinho, criatividade e muito trabalho, mas trabalho vindo do coração, união de mãos, para que elas tivessem uma semana diferenciada. Tivemos por exemplo, concurso de dança e poesia, torneios internos, circuitos muito animados, o pula pula que é a grande alegria da criançada, deliciosos lanches diferenciados. Ao longo da semana foram só alegrias”.

E hoje sábado, Dia das Crianças e também Dia de Nossa Senhora de Aparecida, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, para que essas crianças possam crescer em estatura, sabedoria e graça diante da vida e de Deus.

A professora do segundo ano, Walquiria Azevedo, traduziu esses momentos como marcantes e emocionantes: “Para mim é uma satisfação muito grande, toda vez que planejo algo, eu pergunto deles o que gostariam fosse feito. Crianças não querem coisas caras ou revolucionárias, elas querem coisas simples, e hoje aqui no Colégio, além de terem vindo vestidos com as roupas de seus heróis e princesas favoritos, comeram o que gostam, ficaram com os olhinhos brilhantes de felicidade, sem aquele compromisso do dia a dia, ficaram soltos e se divertiram bastante, foi realmente uma semana alegre, que ficará marcada em suas lembranças”.

