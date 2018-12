Semasth promove ação comunitária para atualização de cadastro

Com a finalidade de incluir e atualizar cadastros referentes aos programas Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos e deficientes, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação (Semasth) promove ação comunitária no Centro do Idoso Pastor Lessa, bairro Itaúna II. O atendimento acontece em dois dias (hoje e amanhã) de 8 às 17h.

De acordo com o coordenador da proteção social básica da Semasth, Railson Richardson, é necessário que as pessoas apresentem documentação atualizada. O responsável pelo cadastro do programa Bolsa Família deve apresentar CPF ou título de eleitor e os demais membros levar documento oficial (RG ou Certidão de Nascimento; os pais devem levar comprovante de residência e dos filhos menores de 6 anos declaração escolar).

Para os dois dias da ação comunitária há uma estimativa que 600 pessoas sejam atendidas devido à grande demanda existente. A secretária da Semasth, Zeila Cardoso, coloca toda uma equipe que envolve profissionais do programa Bolsa Família, dos CRAS, CREAS e Programa do Idoso para atender a população no processo de inclusão e atualização de cadastro. “No caso de necessidade, a ação será estendida para que todas as pessoas sejam atendidas”, disse Railson Richardson.

SECOM