Semctur convoca representantes de espaços culturais para tratar sobre o subsídio mensal da Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semctur), convoca representantes dos espaços culturais que possuem CNPJ, para uma importante reunião nesta sexta-feira (11), às 19h30, no Centro do Idoso Pastor Lessa. Durante o encontro, serão debatidos assuntos relacionados ao subsídio mensal da Lei Aldir Blanc, para manutenção de espaços artísticos culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social.

Devido as recomendações das autoridades de saúde, as reuniões com a classe artística serão realizadas por etapas e em breve a secretaria convocará os demais artistas para debater as propostas de editais.

Bruna Karlla/SECTUR