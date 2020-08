Semctur destaca importância que o Museu terá para conservação da memória de Parintins

Na data em que se comemora o dia Nacional do Patrimônio Histórico (17/08), a Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur) destaca sobre a importância do Museu histórico para os parintinenses. Visando agregar o máximo de informações sobre a história do município, uma equipe formada por pesquisadores e historiadores da secretaria realizam o levantamento de dados socioeconômicos e culturais que farão parte do acervo do museu.

Na última semana, a secretária Karla Viana e demais membros da Secretaria estiveram em Manaus, realizando visitas a bibliotecas e a famílias tradicionais que hoje residem em Manaus, para coletar informações com objetivo de reunir o máximo de documentos que possam servir de objeto de pesquisa para todos que tiverem interesse em conhecer Parintins mais a fundo.

Karla destaca que “é de fundamental importância a reflexão no Dia Nacional do Patrimônio Histórico, de como podemos preservar o nosso patrimônio histórico material e imaterial, para a manutenção das memórias e das heranças deixadas pelos diversos povos e grupos sociais”.

A obra do Museu de Parintins, que funcionará no Palácio Cordovil, tem previsão de entrega ainda para este ano.

Por Bruna Karlla, assessoria de comunicação/SECTUR

Foto: Yuri Pinheiro