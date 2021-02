Semctur recebe da CDL doação de cestas básicas destinada aos tricicleiros

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Semctur), recebeu 25 cestas básicas destinadas à Associação dos Tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN), que fazem parte do Trade Turístico do município. As doações foram feitas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Parintins) e tem como objetivo reduzir os impactos da pandemia do coronavírus no setor turístico. As entregas ocorreram na manhã desta terça-feira (09). 12 cestas básicas foram destinadas a para a Associação dos tricicleiros Turísticos de Parintins (ATTP) e treze para Associação dos Tricicleiros de Parintins (ATPIN).

Com a suspensão dos eventos culturais e turísticos na cidade, os tricicleiros deixaram de obter renda com transporte de turistas, principalmente nos períodos de transatlântico, Festival, como demais eventos.

Para tentar minimizar a situação, a secretaria solicitou o cadastro dos associados em situação vulnerável e de acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Karla Viana, uma lista com o nome de 100 tricicleiros foram encaminhadas, desse total 25 foram beneficiados neste primeiro momento.

Ela ressalta ainda que junto à Secretaria de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasth) busca parcerias para suprir as demandas das entidades representativas do setor turístico e cultural.

“Como temos duas associações cadastradas aqui na secretaria, entramos em contato com os representantes, para ver a necessidade de quem está realmente precisando desse socorro imediato, pois eles estão parados devido a pandemia. Por enquanto é só o começo. A gente está tentando ver se consegue beneficiar toda listagem. Sabemos que não é só esse setor que está precisando, mas com a ajuda da Semasth e de parceiros vamos aos poucos ajudar quem precisa”, disse Karla Viana.

A presidente da CDL, Silvana Bulcão, fala da iniciativa e ressalta a importância dessas doações. “É um momento crítico e difícil para muitas famílias que muitas vezes não têm o alimento do dia a dia. Essa iniciativa é pouco no momento, mas talvez futuramente a gente possa conseguir mais e a gente conta com apoio de todos no sentido de suprir as necessidades que muitas famílias passam neste momento”, ressaltou.

Para Rafael Gonçalves, presidente da ATTP, as doações chegam num momento importante para os tricicleiros que estão impossibilitados de trabalhar.

“Somente a agradecer, pois é um momento que a gente não pode estar se arriscando, visto que nossa categoria é formada na maioria por pessoas de 45, 50 anos e com imunidade baixa. Essa ajuda veio em boa hora, para ajudar as famílias que passam por momentos difíceis”, disse Rafael.

Jakson Santos, presidente da ATEPIN, ressalta que o momento é de felicidade e agradece a iniciativa da CDL em parceria com a Semctur. “Estamos muito felizes, e queremos agradecer à CDL pelas doações e o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo em ajudar nossa categoria. Essas doações com certeza irão beneficiar as famílias que muito precisam neste momento de pandemia”, disse.

Secom

Foto: Bruna Karla