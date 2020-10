Semcult lança edital de fomento à cultura com recursos da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura (Semcult) lança edital para as inscrições e seleção de projetos que visam a realização de atividades artísticas e culturais para contemplar as ações de fomento estabelecidas pela lei Aldir Blanc, em Parintins. Os formulários para inscrição encontram-se no link parintins.am.gov.br/cultura com início nesta segunda-feira (19) encerrando dia 30 de outubro de 2020.

As inscrições são destinadas aos artistas que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, provocadas pela pandemia do novo Coronavírus e que pretendem apresentar projetos referentes ao Inciso III, inseridos nas áreas de artes visuais, artes cênicas, música, literatura, artesanato e Mestres de Cultura Popular.

De acordo com edital, 106 projetos serão selecionados para programa de fomento, para ações e projetos de produções culturais, artísticas e de economia criativa, distribuídos em 06 (seis) categorias artísticas e 03 (três) categorias financeiras conforme os valores abaixo:

85 Projetos de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (A).

20 Projetos de R$ 8.000,00 (oito mil reais) CATEGORIA FINANCEIRA (B).

01 Projeto de R$ 13.165,54 (treze mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) CATEGORIA FINANCEIRA (C).

A inscrição só será efetivada após o entrega do projeto e todos os documentos mencionados no edital, na secretaria.

Bruna Karlla/Semcult

Foto: Nande Silva