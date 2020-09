“Semeando a Sustentabilidade” em Vila Amazônia, Parintins

Para chegar em Vila Amazônia são aproximadamente 20 minutos de embarcação. É aqui na Gleba, na zona rural de Parintins, que funciona o projeto “Semeando a Sustentabilidade”, da ACSSUS, com patrocínio e apoio do Banco da Amazônia. O objetivo geral do projeto é tornar o assentamento mais humano, inclusivo, resiliente e sustentável, por meio da prática de alimentos saudáveis em quintais e áreas ociosas cedidas para esse fim.

O projeto está na primeira fase e nesta etapa beneficia 20 famílias. Antes “de colocar a mão na massa” os agricultores receberam as primeiras oficinas, onde foram abordados os temas de segurança alimentar, agricultura sustentável, agricultura orgânica, alimentação e saúde, entre outros. Eles também receberam diferentes espécies de sementes (de hortaliças e frutas) para o plantio.

O projeto também almeja motivar o empoderamento feminino e prioriza famílias lideradas por mulheres.

As famílias recebem acompanhamento técnico do desenvolvimento das culturas até a colheita. A equipe de técnicos da ACSSUS se desloca três dias na semana para a Vila Amazônia, para fazer o devido acompanhamento dos integrantes do projeto..

Um dos resultados que a coordenação do “Semeando a Sustentabilidade na Vila Amazonia’ espera – é que a ação seja modelo de manutenção de sistema agroflorestais e da conservação da biodiversidade em áreas de assentamento, como o da Gleba, e a promoção de autosufiência financeira e de gestão para os beneficiários do projeto.

Por Geandro Soares