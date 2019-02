SEMED divulga lista dos recursos deferidos do Processo Seletivo Simplificado

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), através da Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado (PSS), publicou na manhã desta segunda-feira (04) o resultado dos julgamentos dos recursos interpostos referente à publicação do resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado no 002/2018.

Este ano a prefeitura oferece mais de 850 em diversas áreas da educação nos níveis fundamental, médio e superior. De acordo com o edital, todo o processo de seleção foi feito por meio de Análise de Curriculum Vitae, onde foram analisados e pontuados os documentos comprobatórios entregues pelos candidatos.

Os servidores contratados cumprirão carga horária de 20h a 40h semanais e receberão salários variam entre R$ 954,00 e R$ 2.455,35, conforme o cargo. O contrato tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Confira abaixo a relação dos nomes:

EDITAL Nº 04/2019-SEMED – RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DO PSS EDITAL Nº 002//2018.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS, ESTADO DO AMAZONAS, através da Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, que lhes são conferidas no art. 65, inciso III, VI da Lei Orgânica Municipal, e, as legislações Estadual e Municipal, em vigor e em conformidade ao Processo Seletivo Simplificado – PSS-EDITAL n º02/2018-SEMED, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 21 de dezembro de 2018, Edição nº 2259, torna público o Resultado do Julgamento dos Recursos da Publicação do Resultado Preliminar do PSS Edital nº 002//2018-SEMED, conforme a relação a seguir.

1 – DOS RECURSOS DEFERIDOS

MONITORES DE ALUNOS PARA ATENDER ALUNOS COM DEF. – EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ZONA URBANA

MARIA GLAUCIA DE SOUZA DOS SANTOS INSCRIÇÃO Nº 1227 – VAGA PCD VANIA MARIA GLÓRIA MESQUITA INSCRIÇÃO Nº 5288

MONITORES DE ALUNOS PARA ATENDER ALUNOS COM DEF. – EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL – ZONA RURAL

ALDAISES BELÉM KATAKI INSCRIÇÃO Nº 5105 – ESCOLA FILADELFIA – POLO UAICURAPÁ INALDO CURSINO MARIALVA INSCRIÇÃO Nº 8626 – ESCOLA SÃO SEBASTÃO – QUEBRA – POLO VILA AMAZONIA ANDRESSA DA SILVA MELO INSCRIÇÃO Nº 522 – ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA – JACÚ – POLO UAICURAPA

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO – ZONA RURAL

JACINEIDE MARTINS DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 7076 – ESCOLA ENEAS GONÇALVES – BUIUÇU – POLO CABURI DANIEL MENDES DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 1713 – ESCOLA PROF. MANOEL NAZARÉ MUNIZ – POLO ZÉ AÇU SUZANE SILVA FERREIRA INSCRIÇÃO Nº 3624 – ESCOLA MARIA JULIA – JARÁ – POLO UAICURAPÁ LUIZ SILVA NUNES INSCRIÇÃO Nº 2814 – ESCOLA SANTO EXPEDITO – POLO UAICURAPÁ JOSIAS BRANDÃO AMAZONAS INSCRIÇÃO Nº 2731 – ESCOLA SÃO TOME – POLO CABURÍ GLORENE AMAZONAS DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 6669 – ESCOLA JUSTIANO PACHECO – POLO VILA AMAZONIA

PROFESSOR – EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA

ETHEL ROBERTA SIMÕES DIAS INSCRIÇÃO Nº 545 LIVRAMENTO CASTRO LIMA NASCIMENTO INSCRIÇÃO Nº 5827

ASSSITENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ZONA RURAL

RAILON CASTRO DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 3850 ESCOLA “SANTA LÚZIA” – MACURANY MICHELLE MONTEIRO DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 1601 – CEI CLAUDIR CARVALHO – POLO VILA AMAZONIA VANDERSON CAMARÃO DA CRUZ INSCRIÇÃO Nº 1050 – ESCOLA SÃO JOSÉ COLONIA BOA ESPERANÇA – ZÉ AÇU

ASSSITENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ZONA URBANA

ALEXANDRE BERALDO INSCRIÇÃO Nº 4658 – VAGA PCD SANDREY GODINHO GUERREIRO INSCRIÇÃO Nº 6416 ELIZANDRA NUNES DE SOUZA INSCRIÇÃO Nº 7078

VIGIA – ZONA URBANA

MANOEL DILSON TAVARES INSCRIÇÃO Nº 135 FRANCISCO FERNANDES CARDOSO DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 004

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS NATURAIS -ZONA RURAL

ELTON DA SILVA ALMEIDA INSCRIÇÃO Nº 1627 – ESCOLA N. S. DAS LAGRIMAS – POLO MAMURÚ.

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – LINGUA PORTUGUESA -ZONA RURAL

ESTELINA DE SOUZA ARAÚJO INSCRIÇÃO Nº 7173 – ESCOLA SANTA TEREZINHA – POLO CABURÍ ALCIANE DE SOUZA E SOUZA INSCRIÇÃO Nº 6667 – ESCOLA SÃO SEBASTIÃO – JARÁ – POLO UAICURAPÁ

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO MATÉMATICA- ZONA RURAL

RITA SILVA VIEIRA INSCRIÇÃO Nº2199 – ESCOLA SÃO SEBASTIÃO – QUEBRA – POLO ZÉ AÇU

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO MATÉMATICA- ZONA URBANA

1 ZULENE SOARES DE SOUZA DA COSTA INSCRIÇÃO Nº 1634

2 JORGE LUIZ SOARES COSTA INSCRIÇÃO Nº 5430

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA – ZONA RURAL

HAPOLO HIBSON DE SOUZA FERREIRA INSCRIÇÃO Nº 2668 – ESCOLA SÃO JOSÉ – COLONIA BOA ESPERANÇA – ZÉ AÇU ROGERIO OLIVEIRA PRESTES INSCRIÇÃO Nº 7383 – ESCOLA MARIA BÉLEM – SÃO TOME – POLO UAICURAPÁ

PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA – ZONA RURAL

ROMILDA BELCHIOR DA COSTA INSCRIÇÃO Nº 6469 – ESCOLA TSUKASA UYETSUKA – POLO VILA AMAZÔNIA

INSPETOR DE ALUNOS DE ESCOLA PÚBLICA – EDUCAÇÃO INFANTIL – ZONA URBANA

FRANCISCA DO ROZARIO RIBEIRO INSCRIÇÃO Nº 9237

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA

FRANCISCO ARINOS SOUZA DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO Nº 3128 HELINARA PRATA TOKUTA FIGUEIREDO Nº 5226

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL

JOSIAS DE SOUZA MELO INSCRIÇÃO Nº 4207 – ESCOLA SÃO JOAO BATISTA JACU – UAICURAPÁ DILCILENE APOLONIO SOUZA INSCRIÇÃO Nº 2194 – ESCOLA SANTA LUZIA – POLO MACURANY MARIA IZABEL MARQUES TAVARES INSCRIÇÃO Nº 7333 – SÃO JOSÉ – COLONIA BOA ESPERANÇA – POLO ZÉ AÇU

COZINHEIRO – ZONA RURAL

ALTAMIRA FARIAS DOS SANTOS INSCRIÇÃO Nº 1213 – ESCOLA FILADELFIA – POLO UAICURAPÁ MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA INSCRIÇÃO Nº 298 – ESCOLA FERNANDO CARVALHO – POLO VALERIA

COZINHEIRO – ZONA URBANA

VALCILENE SANTOS DE OLIVEIRA INSCRIÇÃO Nº 25

INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA – ZONA URBANA

ANDRE DA SILVA ELEUTERIO INSCRIÇÃO Nº 7821

PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE PARA ATENDER ALUNOS COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA URBANA

TATIANA BENTES BATALHA INSCRIÇÃO Nº 2363 FRANCISCA PONTES CATIVO INSCRIÇÃO Nº 4840

Prefeitura Municipal de Parintins, 04 de fevereiro de 2019.

JOÃO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO

Prefeito Municipal de Parintins em exercício

JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação

CARLA JOSEANE ALMEIDA MACIEL

Presidente da Comissão do PSS Edital nº02/2018-SEMED

