Semed fez entrega de apostilas para auxiliar aulas remotas

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) iniciou a entrega dos primeiros lotes de apostilas aos alunos do Ensino Fundamental, de um total de 11 mil exemplares, dos quais 7.122 apostilas serão destinadas aos alunos do 1º ao 4º ano. As apostilas foram elaboradas pela Coordenação Pedagógica da Semed e são utilizadas para o acompanhamento das aulas transmitidas pelas rádios Clube e Tiradentes, o programa “Aprendendo nas ondas do rádio”.

Parte das apostilas foram entregues em quatro escolas municipais localizadas na área urbana de Parintins e comunidades adjacentes.

A subsecretária municipal de Educação, professora Silvia Coimbra, e a professora Maria Dalcinei Batalha, da Coordenação Pedagógica, participaram da entrega das apostilas. Elas fizeram a entrega de 525 apostilas para a gestora da Escola Municipal Irmã Cristine, Rosana Queiroz. Com 1.142 alunos, a escola localizada no Bairro Itaúna II é a maior unidade educacional na área urbana de Parintins, atendendo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Segundo Rosana Queiroz, as apostilas serão entregues aos pais de alunos, atendendo a um cronograma de distribuição. Segundo Rosana, há “uma demanda muito positiva”. A escola também atende alunos sem acesso à Internet.

A implantação das aulas via rádio foi uma alternativa encontrada pela Semed para diminuir os efeitos negativos advindos com a suspensão das aulas presenciais por causa da pandemia, evitando a aglomeração.

As aulas através rádio, segundo secretário municipal de Educação, Azamor Pessoa, foi a única alternativa devido a ausência de sinal de Internet em várias comunidades.

Também houve entrega de apostilas nas escolas municipais Santa Terezinha do Aninga, São Pedro na comunidade de Paranapanema e Santa Luzia na comunidade do Macurany.

SECOM/SEMED

Fotos: Pitter Freitas