Semed Parintins inicia coleta de dados do Censo Escolar 2021

A Secretaria Municipal de Educação de Parintins iniciou oficialmente nesta quarta-feira, 23 de junho, o Censo Escolar 2021. O Censo serve para traçar um diagnóstico dos alunos matriculados na rede de ensino do município. Através dele é possível saber a quantidade de alunos matriculados por escola, por série e a faixa etária de cada estudante, além de organizar toda a documentação desses alunos.

Para obter a melhor qualidade na coleta desses dados, a Secretaria de Educação disponibilizou o laboratório de informática da Escola Municipal Aldair Kimura Seixas, para que se torne a central de cadastramento das informações das escolas da zona rural. Quanto aos dados dos alunos das escolas da zona urbana e de comunidades polo da zona rural, cada educandário será responsável pela transferência das informações para a plataforma Educacenso do INEP junto ao Ministério da Educação, conforme informou a coordenação do Censo.

“O trabalho do Censo Escolar é o princípio de tudo. Este ano começou quando organizamos nosso alunado nas escolas desde janeiro até a última quarta-feira de maio, quando abriu oficialmente o calendário do Censo 2021. No dia 18 de junho iniciou o período de repasse de dados ao Sistema Educacenso, mas bem antes disso iniciamos o levantamento das informações preliminares nas escolas como patrimônio e número de servidores”, informou André Nascimento, coordenador do Censo.

Para o secretário de Educação, Azamor Pessoa, o Censo Escolar é essencial para que os recursos enviados a Parintins continuem sendo corretamente aplicados nas melhorias da qualidade da educação. “Tudo isso parte de um planejamento que já vínhamos trabalhando com o coordenador do Censo desde janeiro. Visamos não perder nenhum aluno, pois todo esse trabalho vai refletir nos recursos que virão para a manutenção da rede no ano seguinte. Por isso o prefeito Bi Garcia imediatamente determinou a disponibilização de toda estrutura necessária para o bom êxito do Censo Escolar 2021”, frisou o secretário.

Atualmente Parintins possui 146 escolas municipais, sendo 28 na cidade e 118 na zona rural, com aproximadamente 16.700 alunos matriculados. O trabalho de coleta de dados do Censo Escolar 2021 prossegue até o dia 23 de agosto.

Foto: Pitter Freitas