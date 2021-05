Semed prossegue com Censo Escolar 2021

A Secretaria de Educação de Parintins (Semed) continua realizando o Censo Escolar 2021. Uma equipe formada por diversos setores da pasta vem fazendo o levantamento documental de toda a rede de ensino do município. O levantamento tem como objetivo dimensionar toda a estrutura da rede de ensino do município de Parintins.

A coleta das informações teve início no mês de fevereiro, com a verificação patrimonial e de transporte escolar. Neste mês de maio, as equipes de Estatística, Documentação e Recursos Humanos também iniciaram o levantamento nas escolas da zona urbana, e seguem nesta quarta-feira para as escolas da zona rural.

O coordenador do Censo Escolar, André Nascimento, destaca que o monitoramento desses dados tem como principal função identificar possíveis problemas que possam prejudicar a execução de estratégias, convênios e programas que a Secretaria de Educação tem a desenvolver nos anos de 2021 e 2022.

“O foco principal é o nosso aluno. Então a informação do aluno tem que estar completa, a mais fidedigna possível, tendo em vista que os programas vêm baseados na documentação desses alunos. Nós estamos indo de escola em escola e verificando documento a documento, com base nesse monitoramento nós teremos uma dimensão real de toda a rede municipal de ensino”, pontuou.

De acordo com o INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável nacional pelo Censo Escolar, as matrículas e os dados escolares coletados servem para o planejamento e a divulgação de dados das avaliações realizadas pelo Instituto, além de servir de base para o repasse de recursos do Governo Federal.

SECOM